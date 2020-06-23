عاجل.. رئيس الوزراء: التحدي الأكبر لفيروس كورونا في 3 محافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى للحفاظ على أرواح المصريين، معلنًا افتتاح عدد كبير من المستشفيات في الفترة الماضية، لاستيعاب أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وشدد - فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء - وجود رصيد احتياطي قائم من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، موضحًا أنه من خلال المتابعة للأرقام، فإن التحدى الكبير هو القاهرة والجيزة والقليوبية، لأنهم أعلى إصابة بالفيروس.





وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.



