انتعاش اليورو بعد تصريحات الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء بعد أن قال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة إن تصريحاته بأن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهي" اُجتزأت من سياقها.

وتلقت العملة الموحدة دفعة من انتعاش أنشطة الشركات الفرنسية أكثر من المتوقع في يونيو ، لتعاود النمو بعد تراجع غير مسبوق استمر ثلاثة أشهر.

وقال نافارو يوم الاثنين إن الاتفاق التجاري مع الصين "ما زال ساريا"، ليتراجع عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق بأن الاتفاق "انتهي" مما أوقد حالة تقلب في الأسواق التي ينتابها القلق بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال نافارو إن تعليقاته اُجتزأت بشدة من سياقها، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن الاتفاق مع الصين ما زال "قائما بالكامل".

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في أسبوع، بعد أن انخفض في وقت سابق، وتراجعت العملة اليابانية التي تُعتبر ملاذا آمنا لأدنى مستوى في ستة أيام نتيجة لذلك.

وكان تداول الدولار الأسترالي مرتفعا 0.3 بالمئة في التداولات عند 0.6928 بعد أن صعد إلى 0.6935 وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو حزيران. وقبل ذلك انخفضت العملة الأسترالية 0.7 بالمئة.

وقلص اليوان الصيني في التعاملات الخارجية معظم الخسائر التي تكبدها في وقت سابق ليجري تداوله عند 7.0669 للدولار في السوق الخارجية بارتفاع 0.2 بالمئة خلال الجلسة.

وانخفض الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 107.10 مقابل الدولار، وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1306 دولار وهو أعلى مستوى في أسبوع.

كما انتعشت عملات دول شمال أوروبا، إذ صعدت الكرونة النرويجية ما يزيد عن واحد بالمئة مقابل الدولار و0.7 بالمئة مقابل اليورو.



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