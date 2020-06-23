الليلة.. مسلسل "ختم النمر" يعرض على قناة "أبو ظبي"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
رشا عادل
تعرض الليلة شاشة قناة "أبو ظبي"، المسلسل المصري "ختم النمر" للفنان أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش، في تمام الساعة 11 مسًاءا، وعلى أن تكون الإعادة في تمام الساعة 10 صباحًا، من يوم الأحد إلى الخميس.


وروجت الفنانة نسرين طافش، لعرض المسلسل من خلال نشر بوستر المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نسرين، على الصورة قائله: "ختم_النمر الليلة على قناة أبو ظبي في الاوقات التالية 11 PM UAE 10 PM KSA مريم".


مسلسل "ختم النمر"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني وميريهان حسين وأسلام جمال ونسرين طافش وحنان سليمان.

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