بعد قليل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات مهمة على الهواء مباشرة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا، بعد قليل، للإعلان عن عدد من القرارات المُرتقبة، من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، والتى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران.

يأتي ذلك إلأى جانب تفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

ومن المقرر أن تنتهى يوم 30 من يونيو الجاري، المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجول من الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، كما سيتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو.

إعادة استئناف الطيران

وكانت وزيرة الصحة، أكدت أن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة المصرية عالميًا.



