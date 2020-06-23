محمود تريزيجيه يقترب من الدوري التركي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:52 م
محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
الفجر الرياضي
أفادت بعض التقارير الصحفية التركية عن اقتراب النجم المصري من الدوري التركي عن طريق نادي فريق جالطة سراي الذي يسعى لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت التقارير التركية أن جالطة سراي مستعد بقوة للتعاقد مع تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم،بعدما حاول الفريق التعاقد معه خلال الشتاء الماضي ولكنه فشل .

وتابعت التقارير أن الحالة الواحدة التى تقرب تريزيجيه من الرحيل عن الدوري الانجليزي هو هبوط أستون فيلا للدرجة الثانية .

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