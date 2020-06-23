نقيب المحامين يناشد مصابي كورونا الالتزام بالعزل الشخصي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:53 م
رجائي عطية
رجائي عطية
أسماء قورة - آيات عامر
طالب رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الالتزام بالعزل الشخصي للمشتبه بإصابته بفيروس كورونا وعدم التردد على غرف المحامين، حماية من انتشار العدوى، رعاية لصحة جميع المواطنين. 

وكان قال رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين على أعتاب مهمة كبرى تأمل فيها الجمعية العمومية أن ننهض بالنقابة وبالمحاماة.

وأضاف رجائي عطية نقيب المحامين خلال اجتماع لتشكيل هيئة المكتب أن النصاب مكتمل وانعقاد الجلسة قانوني، مؤكدًا أن الاجتماع بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء النقابة بالحضور للإعلان عن هيئة تشكيل المكتب.

وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن تفويضه من قبل 17 عضوًا بالمجلس لتشكيل هيئة المكتب، مؤكدًا أن من لم يحالفهم الحظ أن يكونوا في التفويض، فهم جزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وسيطلعون بمهام جثيمه للمشاركة بها جميعًا.


وعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، يوم الأحد الماضي، وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة مكتب النقابة.

وقام مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث تم اختيار سيد عبد الغني، وعبد المجيد هارون لمنصب أمين الصندوق، ومجدى سخي ومحب المكاوي، وعمر هريدي، ويحيى التوني للوكالة.

كما اختار مجلس النقابة  حسين الجمال لمنصب الأمين العام ومحمود الداخلى  وأسامة سالمان وأبو بكر الضو لمنصب الأمين العام المساعد.


وكان رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد دعا مجلس النقابة لعقد أول اجتماع له، في تمام الساعة الثالثة من عصر الأحد، لتشكيل هيئة مكتب المجلس.

يذكر أنه منذ إجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت فى مارس الماضي على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وإعلان النتيجة فى 18 مارس الماضي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات وبعد معركة شرسة، إلا أنه لم يتم حتى الآن انعقاد أول اجتماع للمجلس لتشكيل هيئة المكتب، حيث كشف عدد من أعضاء المجلس عن وجود معركة أشرس من المعركة التى شهدتها الانتخابات وهى معركة تشكيل هيئة المكتب والتى تسببت فى تاخر انعقاد اول اجتماع للمجلس.

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