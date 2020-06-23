الطالع الفلكي الثّلاثَاء 23/6/2020.. أسلوب التّعَامُل!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثانية و33 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الرّابعة و 4 دقائق فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 16 بَؤونَة قبطى ، 23 حُزَيْرَان رُومى ، 2 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - النّفس الجشعة ،العينين اللى مَيِتْئرِيش فيهم إلا الخداع والغش أبيعهم واعتبر نفسى أنا الكسبان.(نجيب الرّيحانى من فيلم لعبة السّت-1946)









*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر ومروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: النّظام والرّوتين مهما كان مزعجاً فقد تم صنعه لتعطيلك عن الحركة السريعة لتأخذ المزيد من الحذر وتفحص التوافه الصغيرة الماكرة.





برج الثور: عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة ، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى ، إسْعَ يا عبد.

برج الجوزاء: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج السّرطان: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة.





برج الأسد: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك فى العمل لاسيّما وأنك لاتطلب سوى الإحترام والتقدير،تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.





برج العذراء : رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج الميزان : لاتُفصِحْ عن مركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ، أعداء النجاح والحسودين ، الفن والرّياضة مواد حواريّة مُناسبة بعيداً عن أسرارك.









برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: خفّف من ثقتك بنفسك ، لاتطلب أكثر مِمّا تستحق حتى لا تُفَاجأ بمن يستكثر عليك ما تستحق.









برج الجدى: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة.









برج الدّلو: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام والمُكمّلات الغذائيّة.





برج الحوت: إحترس فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.