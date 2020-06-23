طرق بسيطة لتنظيف عيون الفرن

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
تستخدمين الفرن في إعداد الكثير من الأكلات ولكنك لا تعرفين ما هي الطريقة البسيطة لتنظيفه جيدا وإزالة الدهون والأوساخ منه، لذا عليك اتباع الخطوات التالية للحفاظ على فرن الغاز نظيف خالي من الشوائب.

يمكنك عزيزتي استخدام الليمون عن طريق تقطيع حبات من الليمون لشرائح وضعيها في وعاء كبير، وأضيفي صابون الجلي والماء الساخن، وضعي عيون الغاز، واتركيهم للنقع لمدة يوم ثم جففي عيون الفرن بفوطة جافة ونظيفة.

ولاستخدام ملح الليمون، ضعي عيون الفرن في وعاء، وأضيفي ماء ساخن، وملح الليمون، وانقعي عيون الفرن بالمحلول لفترة 24 ساعة أيضاً، وأخيرا.

قومي بفرك عيون الفرن بالليفة الخشنة حتى تتخلصي من البقع والزيوت عليها، واشطفيها جيداً ثم اتركيها حتى تجف قبل الاسخدام مرة أخرى.

وهناك طريقة الخل يمكنك تجهيزها عن طريق وضع الماء الساخن، ثم أضيفي الخل الأبيض مع القليل من ملح الليمون ومسحوق غسيل الملابس وامزجي المكونات، ثم أضيفي عيون الفرن، وانقعيهم مدة ساعتين.

وبعد ذلك افركي عيون الفرن بالليفة الخشنة حتى تتخلصي من الدهون المتراكمة والزيوت، ونشفي عيون الفرن قبل الاستخدام مرة أخرى.

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