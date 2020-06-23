بالبكيني.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا









حيث ظهرت أمام البحر مرتدية بكيني باللون الأبيض، وعلقت جوهرة، على الصور قائله: "وقت جميل في البحر".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الراقصة الاستعراضية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "عود البطل صحيح" وأضاف آخر"جوهرتي يخربيت جمالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة اوي يا جوهرة".









شاركت الراقصة الاستعراضية جوهرة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".