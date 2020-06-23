بالبكيني.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:40 م
رشا عادل
شاركت الراقصة الاستعراضية جوهرة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث ظهرت أمام البحر مرتدية بكيني باللون الأبيض، وعلقت جوهرة، على الصور قائله: "وقت جميل في البحر".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الراقصة الاستعراضية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "عود البطل صحيح" وأضاف آخر"جوهرتي يخربيت جمالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة اوي يا جوهرة".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الراقصة الاستعراضية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "عود البطل صحيح" وأضاف آخر"جوهرتي يخربيت جمالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة اوي يا جوهرة".
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