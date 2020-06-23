"هيرمس": 70 مليون جنيه لتطوير قريتين بالأقصر و4 مليون لمساعدة متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية المستدامة عن نتائج أعمال مشروع تطوير نجع الفوال وقرية الدير بمحافظة الأقصر والذى تتولى المجموعة تنميته وتطويره لخلق نموذج تنموى متكامل ومستدام يلبى كافة احتياجات سكان المنطقة محل العمل.









وقالت هناء حلمى المدير التنفيذى لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية المستدامة خلال مؤتمر صحفى عبر الانترنت إن مشروع تطوير القريتين بدء منذ عام 2017، وسينتهى فى بداية العام المقبل بتكلفه 70 مليون جنيه بالشراكة مع مؤسسة ساويرس إلى جانب الشركاء الحكوميين من المحافظة ووزارة الصحة والتضامن الاجتماعى وكذلك المجتمع المدنى.





وأضافت أن المشروع يعمل على تلبية كافة احتياجات القريتين حيث يشمل تجديد الوحدة الصحية وتطوير شبكه المياة وبناء مركز خدمى يعمل بالطاقة الشمسية يضم مدرسة بها 70 طفلا منهم 20 طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يشمل مشروع تطوير المساكن التى كانت غير صالحة للاستخدام الآدمى بالاضافة الى شبكة الصرف الصحى والتى سيتم الانتهاء منها فى بداية 2021.









وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثرت على المشروع، ولكن ليس بدرجة كبيرة، حيث تم توجيه اعتماد إضافي بقيمة 4 مليون جنيه، من خلال تقديم دعم مالى للعمالة غير المنتظمة التى تعتبر أكثر الفئات تضررا من الازمة فتم صرف دعم نقدى لعدد 1500 فرد إلى جانب توفير المستلزمات الصحية والوقائية من مطهرات وكمامات ومنظفات شخصية ومنزلية للأسر، كما تم رصد مبلغ 105 ملايين جنيه لتحويل عمارة سكنية إلى مبنى للعزل بالإضافة لتقديم دعم غذائى إلى حوالى 10 آلاف أسرة.





وقالت "حلمي" إن الجائحة فرضت استخدام التكنولوجيا فى بعض التعاملات ومنها تدريب السيدات وتأهيلهن لسوق العمل من خلال ورش عمل عبر الإنترنت إلى جانب إرسال رسائل عبر المحمول لمستحقى الاعانة النقدية والاشراف من خلال الكاميرات المتصلة باجهزة الكمبيوتر على المركز الخدمى.





واضافت هناء حلمى، إنه تم تخصيص 4 ملايين جنيه لمساندة ودعم متضرري فيروس كورونا بقرية الدير ونجع الفوال فى محافظة الأٌقصر، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ مشروع لتطوير هذه المناطق.









وأوضحت أن المبالغ التى تم تخصيصها لمساندة متضرري كورونا في هذه المناطق توزعت بنحو 1.25 مليون جنيه تبرعات من موظفي المجموعة المالية هيرميس، و1.25 مليون تبرع من المؤسسة، و ورصد 1.5 مليون جنيه للعمارة السكنية.





وأشارت الرئيس التنفيذى لمؤسسة هيرميس للمسؤولية المجتمعية إلى أن تداعيات فيروس كورونا على سير الاعمال الحكومية أدت إلى مد أجل الانتهاء من المشروع إلى النصف الأول من 2021، بدلا من نهاية 2020، نتيجة تباطؤ الحصول على الموافقات الحكومية.





وتابعت هناء حلمي إن تطوير المناطق المحتاجة يتم دراسته بشكل يحقق التنمية المستدامة، بحيث لا يمكن تحولها إلى عشوائيات، وذلك لأن المجتمع يتغير بشكل مستمر،ونحن نحتك بشكل يومي مع المجتمع منذ 2013 ونساعدهم في استغلال أقل مساحة لديهم في تحقيق التنمية، وبالتالي المجتمع نفسة يرفض التحول مرة أخري إلى عشوائيات.

اوضحت أن إستراتيجية المؤسسة ثابتة بنحو 80% وهناك 20% يوجد بها مرونة معتمدة على المجتمع الذي نعمل فيه،فاحتياجات المجتمع هو ما يجعل جزء المرونة موجود حتى نحقق المردود المستهدف،مشيرا أن ان هناك مبادرات لمحو الأمية وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة،ودعم المشاريع الصغيرة.



أضافت أن المؤسسة تقوم بالإشراف على المراكز الخدمية عبر الكاميرات، وذلك لتسهيل عملية تدريب المعلمين في المدارس التى تقوم بدعمها، عبر تطبيق ذوم، كما تقوم بتجميع الأفراد بشكل منظم عبر الواتس أب لصرف الإعانات للمحتاجين.



