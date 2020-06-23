3 عيادات متنقلة للمشاركة في حملة علاج الأمراض المزمنة بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشاركتها في حملة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية.





وأشارت إلى توفير 17 موقعًا ثابتًا بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، و3 نقاط عيادات متنقلة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية.





وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة".



