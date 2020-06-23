3 عيادات متنقلة للمشاركة في حملة علاج الأمراض المزمنة بالإسكندرية
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:38 م
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشاركتها في حملة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى توفير 17 موقعًا ثابتًا بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، و3 نقاط عيادات متنقلة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية.
وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة".
وأوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المواقع المشاركة فى الحملة ستقوم بالكشف واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتجديدها وصرف علاج يكفى لمدة 3 شهور بالمجان عن طريق فرق طبية من المستشفيات تتكون من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بتلك المواقع لحماية المترددين والفرق الطبية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا