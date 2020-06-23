من وسط البحر.. تامر هجرس يغازل جمهوره بصورة جديدة له

شارك الفنان تامر هاجر، جمهوره بصورة جديدة له من العطلة الصيفية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من وسط البحر.وعلق تامر، على الصورة قائلًا: "عالم البحر الحمدلله".وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور هجرس، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "الله ينور يا تيمو ربنا يحميك يا اخويا" وأضاف آخر"احلى تامر هجرس فى الدنيا كلها".يذكر أن آخر اعمال تامر هاجر، مسلسل "بدل الحدوته تلاته" الذي شارك به السباق الرمضاني الماضي عام 2019، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة دنيا سمير غانم وأحمد رزق وعمرو وهبة وسمير غانم.