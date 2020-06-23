حاتم حسن: أرحب بعودة النشاط الرياضي ولكن بشروط

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أكد حاتم حسن رئيس جهاز الكرة بنادي القومي، بأنه يؤيد قرار وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بعودة النشاط الرياضي، مؤكداً أنه تأخر كثيراً.



وأضاف حسن في تصريحات لـ"الفجر الرياضي"بأنه لم يفقد الأمل فى عودة النشاط، ونحن مع قرار الدولة فى أى اتجاه فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله منتصف الموسم الجارى.



مشيرا بأن فريقه سأخد كل التدابير الاحترازية من أجل عودة النشاط الكروى تباعاً، حيث أوضح أنه عقد اجتماع مع الجهاز الفني والطبى، وذلك استعداد لعودة تدريبات الفريق، خلال الأيام المقبلة.



وأشار إلى أن قرار عودة كرة القدم يُعد قرار مصيري بالنسبة للعديد من اللاعبين الذين يعتمدون اعتماد كامل على عملها في المجال الرياضي.



وأضاف رئيس جهاز الكرة بالقومي، بأنه يرغب في الحصول على دعم من الإتحاد من اجل استكمال عقود اللاعبين، مع شراء المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وعلًق حاتم على اجتماعات اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثاني، بأن أغلب الاندية رفضت استئناف النشاط ماعدا فرق قليلة وافقت على الاستئناف، بان خوفهم على اللاعبين والمدربين شئ جيد، ولكن لابد من التفكير في مصالحهم وصرف مستحقاتهم، لان معظم لاعبي ومدربي هؤلاء الفرق عملوا بمجالات اخري من أجل الحصول على قوت يومهم، وفي حالة رفض الأندية استئناف النشاط، اطالبهم باستخراج بيان يؤكدون فيه بصرف مستحقات الأشهر الماضية للاعبين والمدربين والعاملين بالاندية.



وأضاف بأن القومي يحترم قرار الإتحاد سواء باستكمال المسابقة أو بدأ موسم جديد.



يذكر أن القومي يتبقى له ثلاث مباريات، امام كلاً من: الدخان والبدرشين والصف. ويحتل القومي المركز السادس برصيد 32 نقطة، وسجل لاعبي الفريق 23 هدف بينما استقبلت شباكه 25 هدفاً.،أما عن هداف الفريق هو اللاعب ممدوح رأفت (بيسا) برصيد 10 أهداف مع الفريق.