حاتم حسن: أرحب بعودة النشاط الرياضي ولكن بشروط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد


أكد حاتم حسن رئيس جهاز الكرة بنادي القومي، بأنه يؤيد قرار وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بعودة النشاط الرياضي، مؤكداً أنه تأخر كثيراً.

وأضاف حسن في تصريحات لـ"الفجر الرياضي"بأنه لم يفقد الأمل فى عودة النشاط، ونحن مع قرار الدولة فى أى اتجاه فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله منتصف الموسم الجارى.

مشيرا بأن فريقه سأخد كل التدابير الاحترازية من أجل عودة النشاط الكروى تباعاً، حيث أوضح أنه عقد اجتماع مع الجهاز الفني والطبى، وذلك استعداد لعودة تدريبات الفريق، خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن قرار عودة كرة القدم يُعد قرار مصيري بالنسبة للعديد من اللاعبين الذين يعتمدون اعتماد كامل على عملها في المجال الرياضي.

وأضاف رئيس جهاز الكرة بالقومي، بأنه يرغب في الحصول على دعم من الإتحاد من اجل استكمال عقود اللاعبين، مع شراء المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلًق حاتم على اجتماعات اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثاني، بأن أغلب الاندية رفضت استئناف النشاط ماعدا فرق قليلة وافقت على الاستئناف، بان خوفهم على اللاعبين والمدربين شئ جيد، ولكن لابد من التفكير في مصالحهم وصرف مستحقاتهم، لان معظم لاعبي ومدربي هؤلاء الفرق عملوا بمجالات اخري من أجل الحصول على قوت يومهم، وفي حالة رفض الأندية استئناف النشاط، اطالبهم باستخراج بيان يؤكدون فيه بصرف مستحقات الأشهر الماضية للاعبين والمدربين والعاملين بالاندية.

وأضاف بأن القومي يحترم قرار الإتحاد سواء باستكمال المسابقة أو بدأ موسم جديد.

يذكر أن القومي يتبقى له ثلاث مباريات، امام كلاً من: الدخان والبدرشين والصف. ويحتل القومي المركز السادس برصيد 32 نقطة، وسجل لاعبي الفريق 23 هدف بينما استقبلت شباكه 25 هدفاً.،أما عن هداف الفريق هو اللاعب ممدوح رأفت (بيسا) برصيد 10 أهداف مع الفريق.

أخبار تهمك

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يومين

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يومين

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري

منذ ساعة و 10 دقيقة

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 ص

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

11:24 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

12:00 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!