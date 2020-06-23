الذهب يتراجع اليوم مع استقراره قرب أعلى مستوى في شهر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
وكالات
تراجع الذهب يوم الثلاثاء بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1752.07 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو أيار عند 1762.84 دولار يوم الاثنين. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضا الي 1764.80 دولار.

ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 في يونيو حزيران من 31.9 في الشهر الماضي مع استئناف النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية بشكل متدرج.

كما تصدر بيانات للقطاع الصناعي الأمريكي في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.

وكسب الذهب نحو 15 بالمئة منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة. ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1920.12 دولار للأونصة وفقد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 817.81 دولار. ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع يوم الاثنين.

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