مدرب ليستر سيتي: لا أشعر بالقلق من وجود مفاوضات مع اللاعبين حاليا

أكد برندان روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي أنه غير قلق حيال وجود مفاوضات من عدد من الأندية مع نجومه لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وخسر ليستر جهود المدافع هاري مجواير لصالح مانشستر يونايتد العام الماضي وربطت تكهنات لاعبين آخرين مثل بن تشيلويل وجيمس ماديسون باحتمال الرحيل.





وقال رودجرز للصحفيين قبل مواجهة برايتون آند هوف البيون اليوم الثلاثاء :"نعرف جميعا أن الفريق يضم مجموعة من أفضل اللاعبين الذين ستسعى فرق أخرى دوما لضمهم".





وأضاف :"لكننا لا نشعر بالقلق حيال ذلك. يجب أن نواصل العمل. لا نرغب في التخلي عن أي لاعب ونريد أن يبقى الجميع".





وتابع :"نتطلع لمواصلة التطور كل عام .. نرغب في تحدي الواقع المفروض منذ سنوات وتثبيت أقدامنا بين كبار الدوري".





ويحتل ليستر المركز الثالث وراء ليفربول ومانشستر سيتي وهو في موقف جيد للتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ فوزه بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في موسم 2015-2016.





وواصل :"ننافس على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل وهو هدفنا الواضح. سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. أثبتنا أننا عندما نلعب جيدا نفوز بمباريات. نسعى للتحسن".



