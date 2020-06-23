أسعار النفط تستقر نتيجة لارتباك الأسواق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار النفط الخام بعد أن شهدت جلسة متقلبة نتيجة حالة من الارتباك التي أصابت الأسواق إزاء مصير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

انتابت الأسواق حالة من الفزع بعد تعليقات مفاجئة أدلى بها المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، قال فيها إن الاتفاقية التجارية مع الصين قد انتهت، وهو ما صرح بعكسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤكدا أن الاتفاق لا يزال قائماً، مما هدأ من روع الأسواق مرة اخرى.

وفي التعاملات المبكرة، سجل خام برنت تراجع طفيف بنسبة 0.07% استقر به قرب مستويات 42.89 دولار للبرميل، في حين تراجع خام تكساس لوسيط بنسبة 0.16% عند مستوى 40.49 دولار للبرميل.

وشهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين الكثير من التوتر خاصةً منذ بداية تفشي فيروس كورونا الذي بدأ رحلته من الصين. حيث ألقى الرئيس ترامب وإدارته اتهامات مباشره لبكين بعدم الشفافية بشأن الفيروس وسرعة الإبلاغ عنه.

في غضون ذلك، وعلى جانب الإمدادات، خفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عدد منصات الحفر النفطية العاملة إلى مستوى قياسي منخفض.

ورفع Bank of America توقعاته لأسعار النفط للعام الجاري، متوقعاً أن يبلغ سعر برنت 43.70 دولار للبرميل ارتفاعاً من تقدير سابق عند 37 دولارا.

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