ضبط ١٨١ قطعة سلاح و٢١٦ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

في 24 ساعة.. الداخلية تحرر 5994 مخالفة حظر تجوال



كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٨١ قطعة سلاح ناري، ٢١٦ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٧٤٨٨ حكما قضائيا متنوعًا.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٨١ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٥١ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٢٠ بندقة آلية، ٣٩ بنادق خرطوش، ٦ طبنجة، ١١٦ فردا محلي الصنع، ١٤٣ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢١١ قطعة سلاح أبيض.وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٧٤٨٨ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣١٣ حكم جناية، ٢٢٧٢٢ حكم حبس جزئي، ٤٢٠١ حكم حبس مستأنف، ٣٨٣٨٩ حكم غرامة، ٢١٨٦٣ حكم مخالفة.واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٢ من تشكيلات عصابية ضم ٦ متهم، ارتكبوا ٦ حادثة سرقة.وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢١٦ قضايا مخدرات بحوزة ١٠٣ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصًا مخدرًا.وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٦٥ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٩ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ١٩٥ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ٢٢٤٣٧ مخالفة مرورية.وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٩١ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٧ منهم.وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنيةتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.