تأجيل استئناف متهمي كتائب حلوان على حكم إهانتهم للمحكمة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أجلت محكمة القاهرة الاستئناف المقدم من 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم كتائب حلوان " علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بالخبس سنة مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة.. وذلك لجلسة 5 يوليو المقبل.

كانت قد قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة 10 متهم من اصل 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان ".. بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة إهانة المحكمة. 

ومن المقرر أن تنظر القضية الأصلية أمام ذات الدائرة الاولي برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمقر انعقادها بمجمع محاكم طرة يوم الاحد المقبل الموافق 28 يونيو ومن المقرر ايضا ان تستمع المحكمة الي باقي مرافعات الدفاع كمرحلة قبل نهائية قبل حجز القضية للحكم. 

ومن المقرر بعد انتهاء سماع مرافعة الدفاع فتقوم النيابة بالرد علي ما تراه يجب الرد عليه بشأن مرافعة الدفاع ثم تعطي المحكمة حق المتهم أخر من يتكلم ليرد علي كل الاتهامات الموجهة اليه ويدافع عن نفسه بعدها تقوم المحكمة بغلق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة تحددها هي حسب رؤيتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد قامت المحكمة بإحالة العديد من المتهمين الي المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة القضاء بعد أن صدر منهم هرج ومرج وتصفيق اثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة وحاكمتهم على هذه التهمة.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات  الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع. 

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب  أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

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