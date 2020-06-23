دنيا ماهر توجه رسالة للفتيات عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنانة دنيا ماهر، رسالة للفتيات من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت دنيا، على الصورة قائله: "عادي عادي عادي عادي أهوه ما تخليش حد يقولك المفروض يبقى شكلك ايه، البسي اللي تحبيه، واعملي اللي تحبيه، وعلى رأي انتي حلوة زي ما انتي انتي جميلة زي مانتي صباحكم جميل".


ومن جانبها ردت الفنانة إنجي وجدان، عليها قائله: "انتي جميلة زي مانتي".


يذكر أن آخر اعمال دنيا ماهر، مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي واسلام إبراهيم.

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