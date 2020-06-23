الأهلي يتوصل لاتفاق مع نجمه من أجل التجديد

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:56 ص
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لتجديد تعاقده مع النادي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن مسؤولي النادي الأحمر، توصلوا لاتفاق مع مهاجم الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.

وينتهي تعاقد مروان محسن مع الأهلي في نهاية الموسم المقبل، حيث سيصبح مرتبطًا مع الأهلي بعقد لمدة ٣ مواسم عقب تجديد تعاقده.

وأضاف المصدر بأن مسؤولي النادي الأهلي اتفقوا مع مروان محسن على كافة تفاصيل العقد الجديد حيث سيتقاضى راتبه ضمن لاعبي الفئة الأولى في الفريق الأحمر، بعدما كان ضمن الفئة الثانية.

ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية غدًا الأربعاء بعد توقف دام لـ٣ أشهر بسبب توقف النشاط لظروف فيروس كورونا.

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من جانبه، قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدك بالنادي الأهلي بإجراء رسم قلب وتحاليل دم كاملة مع الخضوع لمسحة كورونا يوم الأحد الماضي قبل انطلاق التدريبات غداً الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة عقب انقطاع دام 3 أشهر ونصف بسبب جائحة كورونا.

وأكد مسئولو الأهلي على أن رسومات القلب والتحاليل ليس لها علاقة بالكورونا ولكنها فرصة مناسبة للاطمئنان على اللاعبين من كافة الوجوه من ناحية، ولتقديم التقارير الطبية التي يطلبها الاتحاد الافريقي الكاف بشكل سنوي قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا من ناحية أخرى.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدًا الأربعاء للمرة الأولى بعدما توقف النشاط في مصر لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.



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