درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 24/6/2020

ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس غدا الأربعاء 24/6/2020، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.





وأكدت الارصاد الجوية أن حالة الطقس في شمال الصعيد يكون طقس حار، وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.





وعن حالة الطقس في الليل، قالت الأرصاد الجوية، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء إليكم التالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة