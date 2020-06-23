غادة عبد الرازق:"يسرية أختي جننت باني"





يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "سلطانة المعز" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان الراحل حسن حسني محمود عبد الغني ومحمد لطفي ومي الغيطي ودينا ومحمود البزاوي، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020 عبر شاشة قناة "أم بي سي مصر".









شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بمقطع فيديو جديد لشقيقتها يسرية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت شقيقتها خلال الفيديو تداعب الكلبة باني.وعلقت غادة، على مقطع الفيديو قائله: "يسرية اختى جننت بانى".