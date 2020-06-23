وكيل الأزهر: سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات الأهم ولا تهاون مع المقصرين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:39 ص
طلاب
طلاب
محمود الجلاد
تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة فتيات عبدالفتاح عزام، ولجنة معهد الصف الثانوي بنين وبنات بإدارة الصف الأزهرية، فى ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الديناميكا على النظام الحديث والميكانيكا على النظام القديم. 

وحرص وكيل الأزهر، على الاطمئنان على سلامة الإجراءات الاحترازية وسير عملية الامتحانات بسلاسة مع الحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، وأنه لن يسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية.

وفحص الوكيل بنفسه أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، وتخصيص غرفة للرعاية الصحية مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة، مؤكدًا أن سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات هي الأهم.

كما اطمأن فضيلة الشيخ صالح من الطلاب على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة مباشرة وواضحة، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى 12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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