رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالقصير

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
محمد طه
تفقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٠م، لجنة القصير، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية والشيخ عبده نصر دمرانى مدير إدارة القصير، حيث أدى الطلاب امتحان اليوم فى مادة الديناميكا (نظام حديث) الميكانيكا (نظام قديم).

أكد رئيس المنطقة على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات، وتهيئة المناخ الصحى والآمن للطلاب، والتنبيه على رئيس اللجنة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بكل دقة والعمل على إزالة أى معوقات تواجه اللجنة، والحرص على أن يكون هناك اتصال دائم بغرفة عمليات الإمتحانات للوقوف على أى طارئ.

وأشار إلى أنه تسود حالة من الهدوء والاستقرار والانتظام بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر، دون وجود أى شكوى، وأن الامتحانات فى مستوى الطالب ولا يخرج عن المناهج المقررة.

كما تابع محمد الدبيسى بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، لجنة سفاجا، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من جميع الطلاب والمشاركين فى اللجان للمحافظة على سلامتهم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالقصير
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالقصير
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالقصير
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالقصير
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالقصير
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالقصير

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