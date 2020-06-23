الولايات المتحدة تخطط لإجراء المزيد من محادثات التسلح النووي مع روسيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق

قال المبعوث الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من الجولة الأولى، إن روسيا والولايات المتحدة تأملان في الاجتماع لجولة ثانية من محادثات تحديد الأسلحة النووية في فيينا في أقرب وقت ممكن، ربما في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من الأسلحة مارشال بيلينجسليا في مؤتمر صحفي، إنه ونظيره الروسي اتفقا على تشكيل مجموعات عمل فنية "متعددة"، وسيعتمد الاجتماع الثاني على تقدمهم.

يشار إلى أن اتفاقية ستارت الجديدة، السارية لمدة عقد ولكن من المقرر أن تنتهي في فبراير المقبل، هي آخر اتفاقية متبقية حاليا للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان معًا نحو 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.

وترى الولايات المتحدة أن اتفاقياتها الثنائية للحد من التسلح مع روسيا عفا عليها الزمن وتريد إدراج الصين فى أى اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية.

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الولايات المتحدة وروسيا اتفاقية ستارت الجديدة

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