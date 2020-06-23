اليوم .. البورصة تدشن جائزة محسن عادل للثقافة المالية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إطلقت ادارة البورصة المصرية إسم الراحل محسن عادل على الجوائز المتعلقة بكافة الجهود والانشطة التعليمية الرامية لنشر الوعي والثقافة المالية. 
 
وجاءت أولى تلك الفعاليات مسابقة محسن عادل للثقافة المالية، وهي المسابقة السنوية التي دشنتها ادارة البورصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة باساسيات العمل والاستثمار في سوق الاوراق المالية، والتي انطلقت في موسمها الاول خلال اجازة عيد الفطر المبارك لعام 2020.

وشهدت النسخة الاولى من مسابقة محسن عادل للثقافة المالية تفاعلا ملحوظا واقبال كبير ، لترفع ادارة البورصة اجمالي عدد الجوائز الى 22 جائزة بدلا من 7 جوائز. 
 
وتاتي هذه الخطوة حرصا من ادارة البورصة على تكريم وتخليد اسم الراحل محسن عادل وذلك انطلاقا من الدور الرائد الذي لعبه في بناء وتشكيل الوعي الاقتصادي و المالي. 
 
من جانبه أعرب محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن تقديره الكامل لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة وما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات النزاهة خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها ،كنائبا لرئيس البورصة المصرية ثم رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، فضلا عن مناصب عدة تقلدها الراحل المرحوم باذن الله تعالي داخل سوق الاوراق المالية المصري ، مؤكدا أن الراحل بذل جهود كثيرة بشديد من التفاني والاخلاص لتطوير وتنمية سوق الاوراق المالية المصري.

مرفق لينك يتضمن فيديو يستعرض المؤشرات الاحصائية للمسابقة في نسختها الاولى من حيث عدد المشاركين وكيفية الاختيار.

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فيه الانشطة التعليمية

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