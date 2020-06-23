برلماني يستنكر تزاحم المواطنين أمام لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
استنكر النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، زحام أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم أمام اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنها حالة من عدم الانضباط وعدم السيطرة على الوضع في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح "بركات" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تواجد وتزاحم أولياء الأمور أمام اللجان يساعد في الإصابة بعدوى فيروس كورونا، رغم وجود تعليمات وتشديدات بعدم ذهاب أولياء الأمور مع أبنائهم وانتظارهم أمام اللجان، منعا لنقل العدوي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دور أولياء الأمور يتمثل في توفير الجو الملائم لأبنائهم للاستذكار، ومنع الاختلاط والزيارات للحفاظ على صحتهم وتركيزهم، والاهتمام بتغذيتهم تغذية سليمة وإتاحة الوقت كله لهم دون أي أعباء تحيط بهم تسبب في.تشتيتهم، مؤكدًا أن التجمعات أمام اللجان لن يسبب إلا الخطر لهم ولأبنائهم في ظل هذه الظروف.


وكان قد أدى، الأحد الماضي، نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

وتشمل الإجراءات الاحترازية منع أولياء الأمور من التواجد مع الطلاب قبل أو بعد الامتحان ويمنع تواجدهم أمام اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا، كذلك يمنع تجمهر الطلاب داخل اللجنة أو خارجها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحان.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، ويتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب.

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