مباحثات للنهوض بالقطاع السياحي في مرسى علم

استقبل الدكتور هالد العناني وزير السياحة والآثار رئيس جمعية مستثمري مرسي علم طارق شلبى، لبحث عدد من الموضوعات السياحية.





وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون للنهوض بالقطاع السياحي وتعظيم الطاقة الفندقية بمدينة مرسى علم وتدريب ورفع كفاءة العاملين بها.





إضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير التي تتم حاليا للفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السياحة بها.





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وهنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.





وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.





وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس،





وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.





وهو يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.



