صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات اليوم
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:12 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.6%، وارتفع السوق الأول 0.72%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.24% و0.27% على الترتيب ، وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت نحو 35 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1790 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.5 مليون دينار.
وجاء سهم "وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت اليوم بنمو نسبته 5.2%، فيما تصدر سهم "ريــم" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.7% ، وحقق سهم "أجيليتي" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.91 مليون دينار مُرتفعاً 1.73%، بينما تصدر سهم "رماية" نشاط الكميات بتداول 4.15 مليون سهم مُتراجعاً 3.55%.
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