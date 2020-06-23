صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات اليوم





إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.6%، وارتفع السوق الأول 0.72%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.24% و0.27% على الترتيب ، وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت نحو 35 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1790 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.5 مليون دينار.



