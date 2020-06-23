هدوء أمام لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالدقهلية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
سادت حالة من الهدوء في محيط لجان الثانوية الازهريه بالدقهلية حيث بدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء،طلاب وطالبات القسم العلمى بالدقهلية والذى يبلغ عددهم نحو 4850 طالب وطالبة في اداء امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "للنظام القديم" وسط إجراءات احترازية امام وداخل اللجان.

وكانت اللجان قد بدأت في السابعه والنصف من صباح اليوم في استقبال الطلاب عن طريق البدء في الكشف عليهم عن طريق الكواشف الحرارية عقب مرورهم من بوابات التعقيم ثم توزيع الماسكات عليهم.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الازهرية أن هناك متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذى وجه على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن عدد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بالدقهلية نحو 11 آلاف طالب وطالبه منهم نحو 4850 طالب وطالبة للقسم العلمى ونحو 6720 طالب وطالبة للقسم الأدبى يؤدون الامتحان داحل 43 لجنة على مستوى المحافظة مشيرا إلى ان غرفة العميات بديوان المنطقة لم تتلقى حتى الآن أى شكاوى منذ بدء الامتحان والذى يستمر لمدة ساعتين.

وأشار إلى ان هناك تعاون مع مديرية أمن الدقهلية من حيث توغير الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكذا تأمين وصول اوراق الاسئله إلى مقار اللجان كما ان هناك تنسيق مع مديرية الصحه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وتطهير وتعقيم اللجان وتوفير الكمامات للطلاب والمعلمين، وتوفير المواد الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر ان أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، على مستوى الجمهورية " القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي " بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام وعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية على 12 طالبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجان الثانوية الأزهرية لاجراءات توفير الكمامات امتحانات الثانوية العامة

أخبار تهمك

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

منذ حوالي 3 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يومين

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يومين

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية بـ"قنا"

رئيس قطاع المعاهد: طلاب الثانوية الأزهرية ضربوا أعظم الأمثلة في الالتزام والانضباط

تفاصيل تنسيق الثانوية الازهرية 2019 .. إقبال طلابي كثيف ومدة التسجيل مستمرة لأسبوعين

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير والأحياء

وكيل الأزهر: إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 128495 طالبا

رئيس المعاهد الأزهرية: "جدول الامتحانات محلصش قبل كدا" (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 ص

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

11:24 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!