هدوء أمام لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالدقهلية



وأضاف أن عدد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بالدقهلية نحو 11 آلاف طالب وطالبه منهم نحو 4850 طالب وطالبة للقسم العلمى ونحو 6720 طالب وطالبة للقسم الأدبى يؤدون الامتحان داحل 43 لجنة على مستوى المحافظة مشيرا إلى ان غرفة العميات بديوان المنطقة لم تتلقى حتى الآن أى شكاوى منذ بدء الامتحان والذى يستمر لمدة ساعتين.



وأشار إلى ان هناك تعاون مع مديرية أمن الدقهلية من حيث توغير الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكذا تأمين وصول اوراق الاسئله إلى مقار اللجان كما ان هناك تنسيق مع مديرية الصحه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وتطهير وتعقيم اللجان وتوفير الكمامات للطلاب والمعلمين، وتوفير المواد الطبية اللازمة.



الجدير بالذكر ان أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، على مستوى الجمهورية " القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي " بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام وعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية على 12 طالبا.

سادت حالة من الهدوء في محيط لجان الثانوية الازهريه بالدقهلية حيث بدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء،طلاب وطالبات القسم العلمى بالدقهلية والذى يبلغ عددهم نحو 4850 طالب وطالبة في اداء امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "للنظام القديم" وسط إجراءات احترازية امام وداخل اللجان.وكانت اللجان قد بدأت في السابعه والنصف من صباح اليوم في استقبال الطلاب عن طريق البدء في الكشف عليهم عن طريق الكواشف الحرارية عقب مرورهم من بوابات التعقيم ثم توزيع الماسكات عليهم.ومن جانبه أكد الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الازهرية أن هناك متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذى وجه على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.