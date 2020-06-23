تسليم شيكات "الشيخة إقبال" لـ23 مصريًا العائدين من ليبيا (فيديو)

عودة العمال



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فرص عمل للعائدين







سّلم عبدالعزيز خيري مدير المكتب الإعلامي للشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة بدولة الكويت شيكات لـ23 عاملًا مصريًا العائدين من ليبيا بمبلغ 25 ألف جنيه لكل فرد من العائدين أثناء زيارته أمس لهم بمقر إقامتهم بقرية "كوم الرمل القبلي" التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك عقب عودتهم فجر الخميس الماضي بعد تدخل أجهزة الدولة المصرية لتحريرهم من آيدي مليشيات المتطرفين بالتنسيق والتعاون مع الجيش الوطني الليبي.وكانت الشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة بدولة الكويت، أعلنت تبرعها بمليون جنيه للمصريين المختطفين العائدين من ليبيا، تعبيرًا عن فرحتها بسلامتهم، مؤكدة أن فرحتها كبيرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبعودة أبناء مصر سالمين وطالبت بأسماء العائدين من ليبيا حتى يتسنى توصيل مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصري عائد من ليبيا أمس، مؤكدة اعتزازها بمصر والشعب المصري.وعبر أهالي القرية وأسر العمال العائدين عن فرحتهم بدعم الشيخة إقبال الصباح، مؤكدين أنها أوفت بوعدها لهم الذي أعلنته مسبقًا، فقال محمد رشاد، عُمدة القرية، إن "الصباح" أوفت بما وعدت، مقدمًا الشكر لها ولمسؤولي مكتبها بالقاهرة على المبادرة الطيبة، وموجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعته الأزمة بنفسه وتكليفه أجهزة الدولة بالتحرك لتحرير أبناء مصر الـ23 شابًا من ابناء القرية.وكانت العمال الـ23 عادوا لأرض الوطن، فجر الخميس الماضي، بعد أن تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعد نجاح جهود أجهزة الدولة المصرية، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنهاء أزمة المصريين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.ووصل المصريون العائدون من ليبيا إلى منفذ السلوم وكان فى انتظارهم أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح، وتم نقلهم إلى مبنى ديوان عام محافظة بني سويف، حيث أستقبلهم الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وقيادات المحافظة، قبل أن يتم نقلهم مقر إقامتهم بقرية "كوم الرمل القبلي" التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، وسط حالة من السعادة والفرحة بين أهالي القرية، الذين إستقبلوهم بزغاريد النساء وهتافات الشباب للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري.وأستقبل النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، العمال الـ23 العائدين بمنزل عمدة قرية "كوم الرمل القبلي" التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، مسقط رأسهم بالقرية، وقدم لهم مساعدات مادية دعمًا لهم لمواجهة ظروفهم الحالية.ووجه وكيل لجنة العلاقات الخارجية، الشكر للقيادة السياسية، لاعادة ابناء دائرته لاسرهم، وحفاظهم على كرامة المواطن المصري، موجها الشباب بالعمل ببلادهم التي اصبحت جاهزة الآن لاستقبال اكبر عدد من العمالة في مشروعاتها القومية.وعقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، إجتماعًا، الأحد الماضي، مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور الـ23 مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا وأعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة العائدين من ليبيا حول أهم المشروعات التي يمكن أن تكون مناسبة لقدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم والذين بدورهم قاموا بطرح بعض المشروعات التي يمكن أن تناسبهم والتي تمت مناقشتها من خلال جهاز تنمية المشروعات وإمكانية تمويلها وتوفير الدعم الفني لتنفيذها.