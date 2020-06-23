الامارات تجري أكثر من 600 ألف فحص لفيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:43 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

تتواصل جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات، لسيطرة على فيروس كوفيد-19 من خلال توفير الفحوصات الخاصة بالفيروس في كافة المستشفيات الحكومية وعدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص بالإضافة إلى مراكز الفحص عبر المركبات والمنتشرة في مناطق مختلفة من الإمارة.

 

وجاء ذلك تزامناً مع عودة المستشفيات والمراكز الطبية في دبي لتقديم خدماتها للمتعاملين من المرضى والمراجعين للعيادات الخارجية والأقسام الطبية ضمن التخصصات المختلفة، وفي إطار خطة متكاملة للتعامل مع فيروس كوفيد-19، تقضي بتوفير سبل العناية والرعاية الصحية للمصابين، والاستمرار في تقديم جميع الخدمات الوقائية والعلاجية لهم في المستشفيات والمنشآت المعتمدة لهذا الغرض، بما في ذلك المرافق المخصصة للعزل الصحي، مع التركيز على زيادة قدرات النقاط المعنية بالفحص وبالتالي زيادة الأعداد اليومية للفحوصات ما يساهم في تأكيد القدرة على محاصرة الفيروس في أضيق نطاق ممكن.

 

وكان الدكتورة حنان السويدي، رئيس مسار الفحوصات في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن توفير الفحوصات الخاصة بفيروس كوفيد-19 في كافة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في دبي وبعض المراكز المتخصصة ضمن القطاع الخاص يأتي في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها دولة الإمارات للسيطرة على انتشار الجائحة العالمية، مشيرة إلى أهمية التوسع في اجراء الفحوصات حتى تتمكن الجهات المعنية من التعرف بشكل سريع على الحالات المصابة ورصد المخالطين لهم، وعزلهم بشكل فوري لتجنب انتشار الفيروس، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، والبروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبيوفقا للبيان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الامارات

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ حوالي 4 ساعات

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

منذ أقل من ساعتين

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ أقل من ساعتين

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات تجري أكثر من نصف مليون فحص كورونا خلال مدة قصيرة

الإمارات.. تجهيز مستشفيات ميدانية للتعامل مع زيادات إصابات كورونا

"دبي" تطبق إجراءات استباقية وسريعة لحصار تداعيات كورونا

عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيرس كورونا

الإمارات تعلن جهازية جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة لمواجهة كورونا

انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الإمارات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 ص

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

09:35 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!