عودة لاعبي الهلال السعودي الأجانب إلى الرياض

وصل رباعي نادي الهلال السعودي، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، البرازيلي كارلوس إدواردو، الإيطالي جوفينكو، والكوري هيون سو، وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين.





كانت صحيفة الرياضية أشارت إلى تكفل إدارة نادي الهلال بمصروفات عودة اللاعبين الأجانب بالفريق الأول.





وكان الهلال ذكر في بيان صحافي في 15 يونيو الجاري، أن أعضاء فريقه الأول لكرة القدم، سيبدأون الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الروماني رازفان لوشيسكو حدد نهاية الشهر الجاري موعداً مبدئياً لعودة التدريبات، استعداداً لاستئناف المنافسات التي علقت بسبب جائحة فيروس كورونا.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة.