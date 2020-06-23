الزمالك يحسم موقفه من العروض المقدمة لنجم الفريق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:29 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
حسم نادي الزمالك موقفه النهائي في الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل يوسف إبراهيم "أوباما" نجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى يوسف "أوباما" نجم القلعة البيضاء عرض ضخم من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز لضمه في الصيف المقبل.

ورفض أوباما العرض المقدم له مؤكدا على أن رغبته الأولى هي البقاء مع النادي الأبيض في الموسم القادم وعدم الرحيل عن صفوفه.

كما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فكرة رحيل يوسف أوباما عن الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجته الشديدة لخدماته، حيث يُعد من أهم لاعبي القلعة البيضاء.

وقد شارك يوسف أوباما في 23 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع 8 أهداف آخرين.

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