خطوة جديدة من الأهلي قبل استئناف التدريبات الجماعية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:20 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدك بالنادي الأهلي بإجراء رسم قلب وتحاليل دم كاملة مع الخضوع لمسحة كورونا يوم الأحد الماضي قبل انطلاق التدريبات غداً الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة عقب انقطاع دام 3 أشهر ونصف بسبب جائحة كورونا.

وأكد مسئولو الأهلي على أن رسومات القلب والتحاليل ليس لها علاقة بالكورونا ولكنها فرصة مناسبة للاطمئنان على اللاعبين من كافة الوجوه من ناحية، ولتقديم التقارير الطبية التي يطلبها الاتحاد الافريقي الكاف بشكل سنوي قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا من ناحية أخرى.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدًا الأربعاء للمرة الأولى بعدما توقف النشاط في مصر لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

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من جانبه، اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وطلب نادي المقاولون العرب التعاقد مع لاعبين من أصل 4 أسماء حددهم من الأهلي وهم كل من ناصر ماهر وحسين السيد وأحمد ياسر ريان وباسم علي حسب ما طلب عماد النحاس المدير الفني للفريق.

ولا يمانع الأهلي في مطالب المقاولون العرب بضم لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة ولكن يعتبر الخلاف حاليا على المقابل المادي الذي يطلبه النادي لبيع طاهر محمد.

ويتبقى حاليا توصل الناديين  إلي اتفاق نهائي في الفترة المقبلة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.



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