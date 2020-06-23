سموحة يحدد 35 مليون جنيه من أجل بيع نجمه للأهلي

حدد نادي سموحة في الساعات القليلة الماضية مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين نادي الزمالك والنادي الأهلي للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في الصيف المقبل.





وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة منذ فترة في تصريحات تليفزيونية أن النادي لا يمانع في بيع حسام حسن في الصيف المقبل ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.





وتواصل مسئولو الأهلي مع النادي السكندري لضم حسام حسن مقابل 15 مليون جنيه ولكن تم رفض عرض النادي الأحمر.





ويرغب نادي سموحة في الحصول على مبلغ 35 مليون جنية من أي نادي يريد ضم حسام حسن في نهاية الموسم الجاري.









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وكانت تقارير صحفية مساء الاثنين تحدثت عن بوادر أزمة بين مجلس إدارة النادي الأهلي والمدرب السويسري رنيه فايلر بسبب مهاجم الأحمر الجديد.





وأوضحت تقارير صحفية أنه هناك بوادر أزمة بين إدارة النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز سيرينو والمفترض ضمه في الموسم الجديد.

ويرغب السويسري رينيه فايلر في ضم اللاعب سيرينو مهاجم صن داونز بأي شكل لدعم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.





وحاولت إدارة النادي الأهلي ضم لاعب صن دوانز لكنها أصطدمت بتجديد النادي الجنوب أفريقي لتعاقده ثم اللاعب نفسه متردد في قبول عرض القلعة الحمراء، لذلك يبدو أن هناك أزمة بسبب هذا الملف.





ومن المقرر أن يعود المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نهاية الشهر الجاري للقاهرة لاستكمال تعاقده مع القلعة الحمراء.











