روسيا تسجل 12013 حالة شفاء من فيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12013 حالة شفاء من كوفيد-19 وهو أعلى عدد يومي للمتعافين منذ 26 مايو، فيما شهد معدل الوفيات قفزة من 95 حالة أمس إلى 153 اليوم مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة.

 

سجلت السلطات الروسية اليوم الاثنين، 95 حالة وفاة بالفيروس التاجي، وهذه أول مرة تنخفض فيها الوفيات بفيروس كورونا تحت المائة منذ 25 مايو الماضي.

 

وكشفت بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الإصابات الجديدة شهد تراجعا أيضا بتسجيل 7600 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 7728 في إحصائية أمس الأحد.

 

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 592280، منها 8206 حالات وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 344416 بعد تسجيل 4705 حالات شفاء جديدة.

 

 

 

وذكر مركز العمليات أن 32,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وفي تقرير لغرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، رصد 7728 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 7889 إصابة يوم أمس).

 

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 584680، بما في ذلك 236858 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2.5 ألف حالة نشطة منذ يوم أمس).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا الاصابات الجديدة

أخبار تهمك

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ حوالي 4 ساعات

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تسجل 94 وفاة و9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لليوم الرابع.. روسيا تسجل عدد إصابات بكورونا أقل من 10 آلاف

عدد إصابات كورونا في روسيا يتجاوز 300 ألف إصابة

روسيا تسجل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل رقمين قياسيين بالمتعافين والوفيات بفيروس كورونا

روسيا تعلن تسجيل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 ص

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

09:35 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!