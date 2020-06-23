بحضور مدبولي.. رئيس "التنظيم والإدارة": دمج الهياكل الإدارية داخل الوزرات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة.





وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.





واستعرض الدكتور صالح الشيخ، نتائج الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية، لتنفيذ التكليفات الخاصة بدمج الهياكل الإدارية التى تؤدى وظائف ومهام متشابهة داخل الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.





وأشار في هذا الصدد إلى دمج مصلحتيْ سك العملة، والخزانة العامة في هيئة واحدة تحت مسمى "سك العملة"، وكذا دمج الضرائب على المبيعات، والضرائب على الدخل تحت مسمى "مصلحة الضرائب المصرية"، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية دمج صندوقى التمويل العقاري، والإسكان الاجتماعى تحت مسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



