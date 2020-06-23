تعرف على حقيقة الصور المتداولة لنجل أوس أوس بعد وفاته

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نشر الفنان مصطفى بسيط ،نجم مسرح مصر، تغريدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، موضحاً بها حقيقة الصورة المتداولة لنجل الفنان اوس اوس رحمه الله عليه.





حيث كتب مصطفى: "ارجو من السادة الصحفيين والمواقع تحرى الدقة بخصوص نشر صور لنجل صديقى اوس اوس، وأخبار كاذبة عن سبب الوفاة".





واضاف قائلا: "الصور التى تتناولها المواقع والصحف ليست صور الطفل المتوفى الطفل ليس لديه أى صورة على مواقع التواصل الاجتماعي".





وفي نهاية حديثه قال: "ياريت نتقى الله و ندعى ربنا يصبر والده و والدته و نقرا الفاتحه".





وأعلن الفنان اوس اوس، حقيقة رحيل ابنه قائلاً: "أن حالة الوفاة كانت طبيعة وليس كما نشر من الأقاويل المترددة أنه سقط أرضا أو سقط من البلكونة".



