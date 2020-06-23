تعرف على حقيقة الصور المتداولة لنجل أوس أوس بعد وفاته

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشر الفنان مصطفى بسيط ،نجم مسرح مصر، تغريدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، موضحاً بها حقيقة الصورة المتداولة لنجل الفنان اوس اوس رحمه الله عليه.


حيث كتب مصطفى: "ارجو من السادة الصحفيين والمواقع تحرى الدقة بخصوص نشر صور لنجل صديقى اوس اوس، وأخبار كاذبة عن سبب الوفاة".


واضاف قائلا: "الصور التى تتناولها المواقع والصحف ليست صور الطفل المتوفى الطفل ليس لديه أى صورة على مواقع التواصل الاجتماعي". 


وفي نهاية حديثه قال: "ياريت نتقى الله و ندعى ربنا يصبر والده و والدته و نقرا الفاتحه". 


وأعلن الفنان اوس اوس، حقيقة رحيل ابنه قائلاً: "أن حالة الوفاة كانت طبيعة وليس كما نشر من الأقاويل المترددة أنه سقط أرضا أو سقط من البلكونة".  

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