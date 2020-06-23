امن الدقهلية يكشف لغز العثور على جثة طالبة داخل مسكن الزوجية

التي حددت شخصية أحد الأشخاص الذي صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا، نقاب وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت.



وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث أن تحديد هذا الشخص ويدعي"أحمد.ر.ا"وشهرته "أحمد العجلاتي "٣٣سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها، وبمواجهة "حسين.ا"، ٢٤ سنة، زوج القتيلة، اعترف في محضر الشرطة باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته وذلك بسبب الخلافات الزوجية ورغبته الزواج بأخرى، وتخطيطه للمتهم بالدلوف إلى مسكن الزوجية بعقار أسرته وارتدائه نقاب بدعوى طلب مساعدة مالية منها وقتلها.



وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمان ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



وعلي صعيد آخر دفعت شهامة شاب لإنقاذ طالبة ثانوية أزهرية من الإنتحار، بعد أن وضعها القدر أمامه، حيث تمكن شاب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الإثنين من إنقاذ طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى من الغرق عقب قيامها بإلقاء نفسها فى مياه بحر طناح عقب خروجها من لجنة الإمتحان.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية برق العز التابعه للمركز يفيد بقيام فتاة بإلقاء نفسها فى مياه بحر طناح.



وبانتقال قوات الانقاذ النهرى وضباط المباحث بقيادة الرائد احمد توفيق رئيس المباحث الى مكان البلاغ تبين ان الفتاه تظعى نورا. ا طالبه بالصف الثالث الثانوى الازهرى وانها كانت تؤدى الامتحان اليوم فى مادة الفقه للقسم الأدبى وفور خروجها من اللجنه فوجئ زملاءها بقيامهغ بالقفز فى مياه بحر طناح القريب من لجنتها وتمكن احد الشباب التى تصادف وجوده من القفز فى المياه وانقاذها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.



وعلي صعيد آخر لقى طفلين شقيقين مصرعهما، وأصيب آخر فى حريق منزلهم بقرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروه، فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق بمنزل المواطن السيد عبد المولى بقرية كفر الأبحر مركز نبروه.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارتين إسعاف، وأسفر الحريق عن وفاة طفلين وهم السيد عبد المولى 4 سنوات وعبد الرحمن عبد المولى 3 سنوات، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى نبروه، كما أصيب شقيقهم محمد عبد المولى 7 سنوات بحريق من الدرجة الأولى وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتبين أن المنزل مكون من طابقين وتم احتراق محتوياته بالكامل وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.



كما اصيب زوج وزوجته بحروق إثر نشوب حريق بشقة بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، فى محافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية رأس الخليج التابعة للمركز.



وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق بشقة بالدور الثانى علوى ملك المواطن وليد محمد بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، وتبين أن سبب نشوب الحريق تسريب غاز من اسطوانة الغاز داخل المطبخ، وأسفر الحريق عن احتراق المطبخ وغرفة النوم والصالة بالكامل.



وأسفر الحريق عن إصابة كل من وليد محمد 48 بحروق متوسطة وزينب إبراهيم 40 سنة بحروق متوسطة وتم نقلهم لمستشفى شربين، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.



نجحت الاجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية في كشف غموض العثور علي جثة طالبة مقتوله داخل مسكنها بقرية ميت عنتر دائرة مركز طلخا، حيث تبين اتفاق زوجها مع أحد العمال لديه للتخلص منها لرغبته في الزواج بأخرى.وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، ببلاغ أحد الاشخاص بقرية ميت عنتر بعثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجيه، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "إيمان.ع.ح.ا" ٢١ سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، وبها آثار خنق حول العنق.تم تشكيل فريق بحث من ضباط ادارة البحث الجنائي بقيادة العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، وذلك لكشف غموض الواقعة وظروفها وتحديد هوية المتورطين وفحص كاميرات المراقبة