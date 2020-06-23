الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى وقف الحرب الباردة الإيديولوجية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:54 ص
الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى وقف الحرب الباردة الإيديولوجية مع الصين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت الجمارك الصينية، علقت في وقت سابق واردات منتجات الدواجن إلى الصين من مصنع يملكه مورد اللحوم الأمريكي تايسون فودز.

 

ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة الحكومية، فإن جميع المنتجات من المصنع التي توشك على الوصول إلى الصين أو التي وصلت إلى موانئ البلاد ستضبطها الجمارك، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

 

وجاءت هذه الخطوة، بعد تأكيد الشركة أنها اكتشفت إصابة بفيروس كورونا المستجد في المصنع في أركنساس، حسبما قالت الإدارة العامة للجمارك على موقعها على الإنترنت.

 

في منتصف يناير، وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية التجارة للمرحلة الأولى. وافقت بكين على زيادة مشتريات السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.

 

وفي سياق منفصل، كشف موظف في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند أن الصين حجبت الموقع الشخصي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على ما يبدو بعد مواجهة وادي جالوان بين جيشي البلدين في إقليم لاداخ الشمالي.

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