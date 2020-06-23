بعد إعلان أبل عنه.. تعرف على مزايا نظام التشغيل الجديد iOS 14

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
أعلنت شركة أبل الأمريكية رسميا عن نظام تشغيلها الجديد "iOS 14"، وذلك خلال مؤتمرها الذي عُقد أمس عبر شبكة الإنترنت، والتي من المفترض أن تطرحه للمستخدمين بحلول خريف العام الجاري.

وعن مواصفات ومزايا iOS 14، إليكم التالي:

- نظام التشغيل "iOS 14" يأتي بأكبر تغيير على الشاشة الرئيسية منذ سنوات.
- "iOS 14" سمح للشركة بإضافة الأدوات إلى الشاشة الرئيسية لتكون جنبًا إلى جنب مع تطبيقات المستخدم.
- يسمح  "iOS 14" للمستخدمين إخفاء التطبيقات على شاشتهم الرئيسية، وتأتي بميزات التجميع الذكية، مثل سحب جميع ألعاب "Apple Arcade" تلقائيًا في دفعة واحدة.
- إضافة خاصية "صورة في صورة" على مستوى نظام iOS 14 إلى مقاطع فيديو.
- ومن المفترض أن يظهر مساعد أبل الصوتي "سيري"، مع رمز كرتوني جديد أكبر يظهر عند الاستدعاء، وسوف يدعم الآن إرسال الرسائل الصوتية.
- دعم "iOS 14" تطبيق "Apple Messages" بمزايا جديدة، أبرزها:
* الرسائل الجماعية
* دعم الردود المضمنة وخيارات الإخطار الأفضل
* تمكين المستخدم من تثبيت أهم المحادثات.
* خيارات Memoji جديدة.

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