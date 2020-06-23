الاتحاد الكولومبي يتهم "فيفا" في قضية جديدة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
قال الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اليوم الإثنين، إن تقرير الاتحاد الدولي "فيفا" الذي أشار إلى أن الأمن قد يشكل مشكلة إذا نظمت كولومبيا كأس العالم للسيدات في 2023 يستند على تحيز مسبق وليس على أدلة واقعية.

وحصل العرض الكولومبي لاستضافة البطولة لأول مرة في أمريكا الجنوبية على أضعف تقييم في تقرير أعده "فيفا" خلال دراسة 3 عروض.

ونال الملف المشترك بين أستراليا ونيوزيلندا 4.1 درجة من 5 درجات مقابل 3.9 درجة لليابان فيما حصلت كولومبيا على 2.8 درجة فقط، وقبل إجراء التصويت الخميس المقبل.

وانسحبت اليابان من العملية اليوم الإثنين، وقررت تقديم الدعم لملف أستراليا-نيوزيلندا المشترك.

وقال رئيس الاتحاد الكولومبي رامون خيسورون: "اليوم ولحسن الحظ نؤمن بأننا تجاوزنا المشكلة وعملية السلام تنفذ بشكل جيد جداً".

وأضاف: "من يعرف كولومبيا وزارها اندهش حقاً مما يعكسه هذا التقرير، في الساعات الأخيرة أبلغنا فيفا بأن التقرير لم يكن صائباً وأعتقد أن هناك بعض التحيز في التعليقات لكنني أكرر أن كولومبيا مستعدة تماماً لاستضافة البطولة".

وأشار خيسورون إلى أن المنشآت الرياضية والصحية والسياحية في كولومبيا جاهزة في ثماني أو تسع مدن رغم أنه يدرك الحاجة إلى تحسينات عند الفوز بحق التنظيم. 

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