تعرف علي الحالة المرورية لشوارع القاهرة والجيزة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين اولخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق (2842020) ولمدة شهرين، استكمالًا لأعمال رفع الكفاءة.

وجاءت التحويلات كالتالي:

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية:

يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم استكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانيًا: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية:

القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الاستكمال بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والاستكمال بالمسطح اتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى اتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، أو محور سعد الدين الشاذلى اتجاه العبور.

القادم من محور جسر السويس يسلك يمينًا إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والاستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى.

وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيرية بالمنطقة محل الأعمال.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المرور الحالة المرورية اخبار

أخبار تهمك

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ ساعة و 15 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

النشرة المرورية: انسياب حركة السيارات بكل طرق القاهرة والجيزة

النشرة المرورية: انتظام حركة سير السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة وتحويلات بالطرق

النشرة المرورية: انسياب حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 ص

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

09:35 ص

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!