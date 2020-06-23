ليفربول ضد كريستال بالاس.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:28 ص
ليفربول ضد كريستال بالاس
ليفربول ضد كريستال بالاس
ليفربول ضد كريستال بالاس، يستعد نادي ليفربول لمواجهة فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد كريستال بالاس.. موعد المباراة

تقام مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مساء غد الأربعاء الموافق 24 من يونيو لعام 2020، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا 9:15 بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع 10:15 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءاً 7:15 بتوقيت جرينتش.

ليفربول ضد كريستال بالاس.. القنوات الناقلة

تنقل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس على الهواء مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت HD1 ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، ويديرها تحكيميا الحكم مارتن أتكنسون.

ليفربول ضد كريستال بالاس.. التشكيل المتوقع

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول
أليسون.. حارس المرمى 
جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر آرنولد.. الدفاع
نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون.. خط الوسط
ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.. الهجوم 

التشكيل المتوقع لفريق كريستال بالاس
فيسينتي جوايتا.. حارس المرمى
باتريك فان آنهولت - سكوت دان - جاري كاهيل - جويل وورد.. الدفاع 
شيخو كوياتي - لوكا ميليفويفيتش - جيمس ماكارثر.. الهجوم 
ويلفريد زاها - كريستيان بينتيكي - جوردان آيو.. خط الوسط

ويسعى المدير الفني لنادي ليفربول الألماني يورجن كلوب، لتحقيق الفوز على نادي كريستال بالاس للإقتراب من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي، بينما يسعى نادي كريستال بالاس للفوز والتقدم نحو المراكز الأوروبية.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة من 30 مباراة، بواقع 27 فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة من 30 مباراة، بواقع 11 فوز و9 تعادلات و10 هزائم.

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