بهذه الكلمات.. مايا دياب تنعي نجل أوس أوس

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نعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، نجل الفنان أوس أوس، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، الذي وافته المنية، صباح يوم الأثنين 22 يونيو، عن عمر يناهز 3 اشهر.



علقت مايا، على صورة أوس أوس قائله: "الله يصبر الممثل الكوميدي محمد أسامة الصديق المعروف بـ أوس أوس ومراته وعيلته بفقدان طفله.. "علي".. خبر مفجع وبيكسر القلب.. ملاك في السماء.. الله يرحمه.. لاحول ولاقوة الا بالله".





وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً: "ربنا يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته ويصبرك يا أوس أوس"، وكتب معجب آخر: "يارب بحق الضحكة اللي رسمها على وشوشنا يصبره ويفرح قلبه"، وقال آخر: "اديقت جدا من ساعة ما عرفت ربنا يصبره يارب ويجمعه بإبنه في الجنة".





وجاءت وفاة طبيعية وليس بسبب سقوطه من شرفة المنزل مثلما أشيع، وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم، هكذا صرح أوس أوس.



يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اتنين في الصندوق"، الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.

