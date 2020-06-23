بهذه الكلمات.. مايا دياب تنعي نجل أوس أوس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، نجل الفنان أوس أوس، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، الذي وافته المنية، صباح يوم الأثنين 22 يونيو، عن عمر يناهز 3 اشهر.

علقت مايا، على صورة أوس أوس قائله: "الله يصبر الممثل الكوميدي محمد أسامة الصديق المعروف بـ أوس أوس ومراته وعيلته بفقدان طفله.. "علي".. خبر مفجع وبيكسر القلب.. ملاك في السماء.. الله يرحمه.. لاحول ولاقوة الا بالله".


وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً: "ربنا يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته ويصبرك يا أوس أوس"، وكتب معجب آخر: "يارب بحق الضحكة اللي رسمها على وشوشنا يصبره ويفرح قلبه"، وقال آخر: "اديقت جدا من ساعة ما عرفت ربنا يصبره يارب ويجمعه بإبنه في الجنة".


وجاءت وفاة طبيعية وليس بسبب سقوطه من شرفة المنزل مثلما أشيع، وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم، هكذا صرح أوس أوس.

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اتنين في الصندوق"، الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.

أخبار تهمك

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 6 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

03:29 ص

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!