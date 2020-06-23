أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الاثنين عن بوادر أزمة بين مجلس إدارة النادي الأهلي والمدرب السويسري رنيه فايلر بسبب مهاجم الأحمر الجديد.





أزمة بين الأهلي وفايلر

وأوضحت تقارير صحفية أنه هناك بوادر أزمة بين إدارة النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز سيرينو والمفترض ضمه في الموسم الجديد.





ويرغب السويسري رينيه فايلر في ضم اللاعب سيرينو مهاجم صن داونز بأي شكل لدعم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.





وحاولت إدارة النادي الأهلي ضم لاعب صن دوانز لكنها أصطدمت بتجديد النادي الجنوب أفريقي لتعاقده ثم اللاعب نفسه متردد في قبول عرض القلعة الحمراء، لذلك يبدو أن هناك أزمة بسبب هذا الملف.





ومن المقرر أن يعود المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نهاية الشهر الجاري للقاهرة لاستكمال تعاقده مع القلعة الحمراء.











