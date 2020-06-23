آبل تتراجع عن تتبع الإعلانات في Safari و iOS 14

أعلنت شركة آبل - Apple عن ميزات خصوصية جديدة لأجهزتها في مؤتمر المطورين العالمي السنوي أمس الاثنين، تتضمن هذه التحديثات المزيد من عناصر التحكم في مشاركة بيانات الموقع ومؤشراته عندما يستخدم أحد التطبيقات الميكروفون أو الكاميرا.





قال Craig Federighi، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في Apple: "تستند جميع أعمال منتجاتنا إلى مجموعة من مبادئ الخصوصية".





تعني التحديثات أنه يمكنك تحديد مقدار معلومات الموقع التي تتم مشاركتها مع التطبيقات - مما يسمح لها فقط بالبيانات التقريبية بدلاً من مكانك الدقيق، وقدمت آبل - Apple أيضًا مؤشرات تسجيل من خلال نقطة برتقالية على شريط الحالة الخاص بك والتي ستخبرك عند تنشيط الكاميرا أو الميكروفون.





كما قدمت آبل - Apple أيضًا تصنيفات لأذونات التطبيقات لإعلام الأشخاص بكمية البيانات التي يطلبها التطبيق قبل تنزيلها، وستعرض الميزة للأشخاص هذه التصنيفات في فئتين، على "البيانات المرتبطة بك" و "البيانات المستخدمة لتتبعك".





قال Erik Neuenschwander، مدير خصوصية مستخدم Apple: "بالنسبة للطعام ، لديك ملصقات غذائية". "لذا اعتقدنا أنه سيكون من الرائع وجود شيء مشابه للتطبيقات. سنطلب من كل مطور الإبلاغ عن ممارساته ذاتيًا."





تمتد تحديثات الخصوصية أيضًا إلى متصفح Apple Safari، مع زر "تقرير الخصوصية" الجديد من شريط URL. ستتمكن قريبًا من رؤية جميع برامج تتبع الجهات الخارجية على موقع ويب من خلال نقرة واحدة وتمنعهم من متابعتك عبر الإنترنت.





وأعلنت Apple أيضًا عن تحول كبير من كيفية عمل التتبع لنظام iOS 14 - مما يتطلب الاشتراك من الأشخاص بدلاً من الحاجة إلى إلغاء الاشتراك. وهذا يعني أنه ما لم تمنح إذنًا صريحًا لتطبيق ما ، فلا يمكنه استخدام بياناتك للإعلانات المستهدفة ، أو مشاركة بيانات موقعك مع المعلنين ، أو مشاركة معرّف الإعلانات الخاص بك أو أي معرفات أخرى مع أطراف ثالثة.





وقالت آبل إنه حتى يعطي الشخص الإذن، يكون معرّف الإعلان المرتبط بجهاز iOS افتراضيًا.





وأوضحت Apple للمطورين في منشور خصوصية المستخدم واستخدام البيانات، لا يزال بإمكان مطوري البرامج تعقب الأشخاص بدون إذن إذا لم يتم إجراء البيانات المرسلة من التطبيق بطريقة يمكن من خلالها تحديد هوية شخص ما ، أو إذا تم التتبع خصيصًا لمنع الاحتيال أو لأغراض أمنية.





سيقوم Safari أيضًا بإضافة الحماية ضد ملحقات المستعرض - والتي يمكنها الوصول إلى معلومات أكثر من تلك التي قمت بتنزيلها لها في الأصل. وجد تقرير لرويترز حملة تجسس واسعة النطاق نفذت من خلال الإضافات على جوجل كروم في 18 يونيو.





تسمح ميزات Safari الجديدة للأشخاص بالتحكم في مقدار امتدادات الوصول - من المدة التي تكون فيها الإضافات نشطة إلى مواقع الويب التي يمكن استخدام الإضافات فيها.





دفعت Apple لقيادة مجموعة من عمالقة التكنولوجيا بشأن خصوصية البيانات حيث أصبح الناس قلقين بشكل متزايد بشأن كمية المعلومات التي تجمعها شركات مثل Facebook و Google. في عام 2019 ، وضعت Apple لوحة إعلانات كبيرة تركز على الخصوصية في معرض CES التقني ، وفي عام 2020 تحدث رئيس خصوصية الشركة على لوحة CES حول كيفية حماية Apple لبيانات العملاء.





WWDC هو مؤتمر Apple السنوي لتحديثات البرامج لخط أجهزتها. دعمت الشركة حديث الخصوصية الخاص بها من خلال الإعلان عن ميزات في WWDC السابقة مثل Sign In with Apple ، والتي تنشئ عناوين بريد إلكتروني عشوائية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات بدلاً من ربط هويتك الفعلية بالخدمات. يوم الاثنين ، قال Federighi ما يصل إلى 200 مليون شخص استخدموا هذه الميزة منذ الإعلان عنها العام الماضي.





قامت Apple أيضًا بتضييق الخناق على تتبع الموقع من خلال iOS وحظر متصفحات متصفح الطرف الثالث.



