بعد شائعة وفاتها.. رجاء الجداوي تتصدر تريند جوجل وابنتها تعلق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:18 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
تصدرت الفنانة رجاء الجداوي تريند جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، وهذا بعد شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر حالتها الصحية متدهورة للغاية وتحتاج إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، ولكنها مازالت على قيد الحياة.

وطلبت الإعلامية بوسي شلبي، من مروجي الشائعات التأكد من صحة المعلومة أولا قبل تداولها للرأي العام، وأن الفنانة رجاء الجداوي مازالت على قيد الحياة.

ومن جهتها، علقت أميرة حسن مختار، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب تدهور حالة والدتها الصحية، قائلة "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمى الحياة يا قادر يا مجيب يا شافى أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكرونى أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبى ومن عقلى ومن يقينى بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافى المحيى المميت الخالق القوى المتين المجيب الحى القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعونى استجب لكم".

وأضافت ابنة رجاء الجداوي قائلة "اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافى اشفى أمى أنت الذى تحيى العظام وهى رميم أحيى أمى بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافى يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لى ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلى العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

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