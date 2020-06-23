بعد شائعة وفاتها.. رجاء الجداوي تتصدر تريند جوجل وابنتها تعلق

وتحتاج إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي،

وطلبت الإعلامية بوسي شلبي، من مروجي الشائعات التأكد من صحة المعلومة أولا قبل تداولها للرأي العام، وأن الفنانة رجاء الجداوي مازالت على قيد الحياة.





ومن جهتها، علقت أميرة حسن مختار، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب تدهور حالة والدتها الصحية، قائلة "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمى الحياة يا قادر يا مجيب يا شافى أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكرونى أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبى ومن عقلى ومن يقينى بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافى المحيى المميت الخالق القوى المتين المجيب الحى القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعونى استجب لكم".



