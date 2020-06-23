هونج كونج تسجل سادس حالة وفاة بكورونا

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لقى رجل يبلغ من العمر 72 عاما مصرعه فى هونج كونج بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا COVID-19 فى المدينة إلى ستة، وفقا لما ذكره تليفزيون كابل، التليفزيون المحلى.



وتجنبت هونج كونج الأعداد الكبيرة من الإصابات التي شوهدت في مدن كبيرة أخرى حول العالم، لكنها أعلنت يوم الاثنين عن أكبر ارتفاع لها في أشهر، مع تسجيل 30 حالة جديدة مستوردة ليصل المجموع إلى 1162.



وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة صوفيا تشان، إن هونج كونج ستسمح لمجموعات تضم ما يصل إلى 50 شخصًا بالتجمع اعتبارًا من يوم الجمعة، مما يخفف من الحد السابق البالغ ثمانية أشخاص، بعد الإبلاغ عن عدد صغير فقط من حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقد أبلغ المركز المالي الآسيوي عن 1113 حالة إصابة وأربع وفيات منذ بدء تفشي المرض في أواخر يناير.



